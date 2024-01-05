BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst için geri sayıma geçildi. Holladalı hocanın siyah-beyazlı yönetimden ilk istediği isim ise Fenerbahçeli yıldız oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Tecrübeli hocanın bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle kadro planması için de görüşmelerde bulunduğu ve transfer istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan İngiliz yıldızın da fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılığı sıcak baktığı ifade ediliyor.
15 MAÇTA SÜRE BULDU
Yönetimin 2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşündüğü ve girişimlere başlayacağı öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kent, 1 gol, 2 asiste imza attı.
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