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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst için geri sayıma geçildi. Holladalı hocanın siyah-beyazlı yönetimden ilk istediği isim ise Fenerbahçeli yıldız oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları artık sona ermek üzere... Siyah-Beyazlılar Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 1,5 +1 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

Tecrübeli hocanın bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle kadro planması için de görüşmelerde bulunduğu ve transfer istediği öğrenildi.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

Takvim'de yer alan haberde son olarak Glasgow Rangers'i çalıştıran van Bronckhorst'un şu an Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan İngiliz yıldızın da fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılığı sıcak baktığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'un ilk istediği Fenerbahçe'nin yıldızı oldu

15 MAÇTA SÜRE BULDU

Yönetimin 2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşündüğü ve girişimlere başlayacağı öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kent, 1 gol, 2 asiste imza attı.

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