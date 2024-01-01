Büyük iskender

Transfer döneminde ilk takviyeyi savunmaya yapacak olan Beşiktaş'ta son olarak Eric Bailly'nin de sözleşmesinin feshedilmesi transferi daha acil konumuna soktu. Bu bölge için adaylarının belirlemeye başlayıp liste oluşturan siyah beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksandar Dragovic'i araştırmaya başlamıştı. Gelen haberlere göre yapılacak ilk teklifin şartları da belli olmaya başladı. Buna göre Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki stoper için kulübüne 1.8 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü kaydedildi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Siyah beyazlıların 2 milyon euro'ya kadar çıkacağı ancak bu rakamın üstündü bir teklif yapılmayacağı da bildirildi. 1.86 boyundaki Avusturyalı savunmacıya ne kadarlık bir maaş önerileceği bilgisine ulaşılamasa da Beşiktaş'ın teklifini kabul edeceği yorumları yapıldı. Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan tecrübeli krampon, sağ bek ve ön libero mevkiinde de görev yapabiliyor. Aleksandar Dragovic 2021-22 sezonu başında Leverkusen ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Kızılyıldaz'a bedelsiz transfer olmuştu.