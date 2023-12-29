İstenmeyen gider

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aybaba, takımda kalmak istemeyen oyuncularla hemen yolları ayırabileceklerini söyleyerek, "Burası Beşiktaş, istemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Burada yemek yiyorlar, keyifleri iyi. Keyifleri iyi olmayan tek taraf var, o da Beşiktaş tarafı" ifadesini kullandı. Samet Aybaba, "Aboubakar'ın Arabistan'a transfer olma düşüncesi vardı. Kadro dışı kalanlardan direkt gelip 'Biz ayrılmak istiyoruz' diyen oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"MUTLU DEĞİLİM" DİYEN YOK!

"Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok."

SORUN YUMAĞI VAR

Lider oyuncu bulmak kolay değil, devre arası oyuncu bulmak kolay değil. Bulmaya çalışacağız. Eksikleri biliyoruz. Ne kadar doğru yapabiliriz, ona bakıyoruz. Çok zor. Bizim istediğimiz oyuncuları kulüpleri vermek istemiyor. Onların verdiklerini biz almak istemiyoruz. Ortada sorunlar yumağı var.

KÜLHANBEYİ GİBİLER

Bazo oyuncuların yürüyüşlerinde bile sıkıntı var. Tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar. Biz de sevmiyoruz. Takımdaki bazı oyuncularımıza gelen transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, bunun için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Halen de keyifleri iyi!

GİDEN OLURSA GELEN DE OLUR

14 yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde, bu nedenle transfer yapamıyoruz. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var.

CENK VE SALİH BİZİMLE KALMALI

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz

YUSUF SARI'YLA GÖRÜŞMEDİM

Adana Demirsporlu oyuncu Yusuf Sarı, ismi çokça geçiyor, duyuyorum. Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. Yanlış anlaşılmasın, o oyuncuyla ilgili böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur.

BU TAKIMIN PATRONU BENİM

Futbol sahası içinde, o bölümlerin içinde ben hiç yokum. Ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Kız takımdan tutun, altyapı, futbol okulları tamamen yetki bende. Bu yetkiyi bana başkanım verdi. Teknik direktörle saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur. Onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Aybaba, "Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum. Özel prim sistemi planladım. En büyük hedefimiz o. 25 gündür onu düşünüyorum. İkinci hedef, UEFA'ya katılacak bir sıralama. Kupa birinci hedef. Taraftarımız bize 'Mücadele edin, skor önemli değil' derdi. Taraftarımız hâlâ aynı" dedi.

TAKIMIN LİDERİ YOK

Oyuncuların tamamıyla görüştüm, 'Bu takımda disiplin yok' diyorlar. '3 senedir bu takımda hiç kimseye bir cezai yaptırım yapılmadı, bir arada değiliz, birlikte hareket edemiyoruz. Soyunma odasında bile bir arada değiliz, bir de takımın lideri yok' diyorlar. Böyle başarı gelmez!

KADROYU GÖREN KAÇAR!

Samet Aybaba, altyapı oyuncuları hariç 13 kişi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kadroyu size göstersem kaçarsınız. Esas bu kadro planlaması nasıl yapıldı, bunu konuşmak lazım. Bu fiyatlara bu kadro nasıl yapıldı, Afrika Kupası'na rağmen bu transferle nasıl yapıldı bunu irdelemek lazım. Planımız 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmek. Genç oyuncu tiplemesi yok. Onu altyapıdan sağlayacağız. Kiralık oyuncu düşünmüyoruz. Daha çabuk bir organizasyon yapmak istiyoruz. Afrika Kupası bizim için şans. İnşallah iyi oynarlar, orada bizi temsil edecekler. Bizde Beşiktaş'tan büyük futbolcu yok."