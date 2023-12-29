Beşiktaş'tan flaş davet! Süper Kupa finali...

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin Tüpraş Stadyumu'nda oynanmasını teklif etti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz.