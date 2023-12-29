Beşiktaş'tan flaş davet! Süper Kupa finali...
Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin Tüpraş Stadyumu'nda oynanmasını teklif etti. Öte yandan birçok kulüp de iki takımı statlarına davet etti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 21:22 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 21:54
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Antalyaspor: Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir" dediği Antalya'ya davet ediyoruz!
Ankaragücü: Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet'imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.
Samsunspor: Işıkları Açtık, bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruz!
Sivasspor: Kupa Finali Sivas'a Yakışır!
Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır.
Bekleriz
Giresunspor: Bu akşam oynanması gereken Turkcell Süper Kupa finali öncesinde yaşananlarla ilgili olarak onurlu bir duruş sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüplerini yürekten tebrik ediyoruz.
Atatürk'ün muhafızlığını yapmış bir şehir olarak Turkcell Süper Kupa Finali için her iki güzide kulübümüzü Giresun'da ağırlamaktan mutluluk duyarız.
Daima Atatürk'ün İzinde!
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