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HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde umduğu başarıyı yakalayamayan siyah-beyazlıların teknik adam arayışı devam ediyor. Atakaş Hatayspor karşısında Serdar Topraktepe'nin yöneteceği Kartal'da 5 sporcu kart ceza sınırında bulunuyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:10
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HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Hatayspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Mersin Stadyumu'nda yapılacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarını biraz olsun teselli etmek amacında. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Matondo, Görkem, Bashiru, Aburjania, Dadashov, Strandeberg, Rivas.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Salih, Rebic, Muleka, Cenk

GEDSON BELİRSİZ

Öte yandan teknik direktör Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe bugün siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon Güneş, Yılmaz ve Çalımbay'la çalışan Kartal'da Topraktepe kulübede görev yapan 4. hoca olacak. Bu arada tedavisi devam eden Gedson'un oynayıp oynamayacağına maç öncesi karar verilecek.

5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper ligin 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 50 dakika süren idman ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Beşiktaş idman sonrası Hatay'a gitti.

11 EKSİKLE GİTTİLER

Siyah-beyazlı futbol takımında Chamberlain, Necip, Umut ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Aboubakar, Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

REKABETTE EŞİTLİK

Beşiktaş ile Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

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