Besiktaş’a gider!

Aboubakar'ın kadro dışı bırakılması sonrası devre arasında ayrılabileceği söylentileri üzerine yerini dolduracak isim olarak Wout Weghorst iddiası konuşulmaya başlanmıştı. İngiliz basınından da Hollandalı golcü ile ilgili haberler gelmeye başladı. Buna göre Hoffenheim'da kiralık oynayan 31 yaşındaki Hollandalı forvetin ara transferde yeniden İstanbul'un yolunu tutabileceği belirtildi. "Weghorst Türkiye'nin 3 büyük kulübü ile de anılıyor. Eski takımı Beşiktaş da listeye eklendi. Wout, tekrar İstanbul'a gidecekse bu büyük olasılıkla siyah beyazlılar olacaktır" yorumu yapıldı. Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuyu yeniden kadroya katma ihtimali durumun da kiralık sözleşmesinin feshedilerek bonservisiyle gidebileceği belirtildi. Haberde Weghorst'un "Beşiktaş'ta yarım kalmış bir hesabım var" sözleri de hatırlatıldı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Weghorst isminin gündeme gelmesi Hasan Arat'ın sözlerini akıllara getirdi. Arat, başkanlık seçimi öncesi "Beşiktaş'ı yüzüstü bırakıp giden futbolcularla işimiz olmaz" demişti. Başkan, o dönem bu ifadelerle Aboubakar'ı kastetse de Weghorst da Manchester United'dan teklif gelince kiralık sözleşmesini feshetmişti.

5 GOLE KATKISI VAR

Weghorst, bu sezon Hoffenheim'da da çok verimli bir sezon geçirmiyor. Alman ekibinde tamamı ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada forma giyen 1.97 boyundaki golcü oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.