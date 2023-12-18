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Aboubakar ipleri koparıyor

Siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar'dan flaş bir hamle geldi. Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından cumartesi günü antrenmana çıkmış ve atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalışmıştı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir" demişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Aboubakar ipleri koparıyor
Siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar'dan flaş bir hamle geldi. Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından cumartesi günü antrenmana çıkmış ve atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalışmıştı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir" demişti.
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