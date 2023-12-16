TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...
Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta gözler tamamen ara tranfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı hamlelerle iddiasını konuşturmak isteyen siyah-beyazlılar, dev operasyon için düğmeye bastı. Hasan Arat başkanlığındaki Kara-Kartal, Lille'de forma giyen A Milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı listeye aldı. İşte detaylar...
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Sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak olan milli futbolcunun devre arası transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor.
Türkiye'de sadece Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı, 120 maçta 27 gol ve 22 asist üretti. Lille ile çıktığı 113 maçta 23 gol ve 12 asist üreten 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistle oynadı.
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