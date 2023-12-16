Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta gözler tamamen ara tranfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı hamlelerle iddiasını konuşturmak isteyen siyah-beyazlılar, dev operasyon için düğmeye bastı. Hasan Arat başkanlığındaki Kara-Kartal, Lille'de forma giyen A Milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı listeye aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen, UEFA Konferans Ligi'ne de veda eden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

Hasan Arat'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Genel Koordinatör Samet Aybaba ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çekecek bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

Siyah-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

Sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak olan milli futbolcunun devre arası transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi! Ocak ayında...

Türkiye'de sadece Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı, 120 maçta 27 gol ve 22 asist üretti. Lille ile çıktığı 113 maçta 23 gol ve 12 asist üreten 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistle oynadı.

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