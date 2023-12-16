TRANSFER HABERİ:Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak
Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kadro dışı bırakılan isimleri göndermenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, bir yandan da yerlerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Kartal, Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle takımında kadro dışı bırakılan yıldız isimi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
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Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Aboubakar, Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, kadro dışı bırakılan isimler için "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." sözlerini sarfetmişti.
Takımdan gönderilmesi planlanan ve teklif gelmesi beklenen bu isimlerlerin boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarına başladı.
Beşiktaş, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Rosier'in yerini dolduracak ismi Fransa'da buldu.
Daha Fransız sağ bekle yol ayrımı gündemde yokken Arjantin'den Leonardo Godoy ile anlaşıldığına dair haberler geliyordu, bu kez de benzer bir haber Cezayir'den geldi.
Siyah-beyazlıların Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle Nice tarafından kadro dışı bırakılan Youcef Atal için devrede olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki Cezayirli sağ bek için Suudi Arabistan'dan Al Ahli ve İspanya'dan Las Palmas da nabız yokluyor.
Atal, profesyonel kulüp kariyerinde 129 resmi maça çıkarken 12 gol ve 10 asistlik performan sergiledi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro.
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