TRANSFER HABERİ:Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, kadro dışı bırakılan isimler için "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." sözlerini sarfetmişti.