Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ:Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

TRANSFER HABERİ:Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kadro dışı bırakılan isimleri göndermenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, bir yandan da yerlerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Kartal, Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle takımında kadro dışı bırakılan yıldız isimi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:01
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Devre arasının yaklaşmasıyla siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Kartal'da takımdan gönderilecek isimler ve takviye yapılacak mevkiler netleşmeye başladı.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Aboubakar, Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, kadro dışı bırakılan isimler için "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." sözlerini sarfetmişti.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Takımdan gönderilmesi planlanan ve teklif gelmesi beklenen bu isimlerlerin boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Beşiktaş, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Rosier'in yerini dolduracak ismi Fransa'da buldu.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Daha Fransız sağ bekle yol ayrımı gündemde yokken Arjantin'den Leonardo Godoy ile anlaşıldığına dair haberler geliyordu, bu kez de benzer bir haber Cezayir'den geldi.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Siyah-beyazlıların Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle Nice tarafından kadro dışı bırakılan Youcef Atal için devrede olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek için Suudi Arabistan'dan Al Ahli ve İspanya'dan Las Palmas da nabız yokluyor.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Atal, profesyonel kulüp kariyerinde 129 resmi maça çıkarken 12 gol ve 10 asistlik performan sergiledi.

Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Rosier'in yerini alacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro.

DİĞER
Oğluyla Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay Gökhan Özoğuz'a öfke kustu! "Sakın gözünüzde büyütmeyin"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den muhalefete sert tepki: Türkiye'ye zarar verdikleri açıktır
Sancak'tan flaş sözler! "Belhanda'yı 'çıkar' dedim"
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e!
Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif!
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! 15:00
Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti! Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti! 14:37
Fırtına İstanbulspor maçına hazırlanıyor Fırtına İstanbulspor maçına hazırlanıyor 14:31
Ç. Rizespor'da Pendikspor mesaisi! Ç. Rizespor'da Pendikspor mesaisi! 14:16
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran! G.Saray'da 500 milyonluk hüsran! 14:13
Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret! Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret! 14:00
Daha Eski
Uçar'dan F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler! Uçar'dan F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler! 13:56
Kocaelispor'un acı günü Kocaelispor'un acı günü 13:02
Kartal motivasyon aşılıyor! "En büyük kozum olacaksın" Kartal motivasyon aşılıyor! "En büyük kozum olacaksın" 12:31
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e! 12:19
Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! 11:49
Başkan Arat'tan kadro dışı açıklaması! Başkan Arat'tan kadro dışı açıklaması! 11:30