Luka Modric operasyonu

Beşiktaş devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalara şimdiden başlarken, Avrupa basını da birçok önemli yıldızı listesine dahil eden siyah-beyazlılarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İspanyollar en geç sezon sonunda (sözleşmesi sona eriyor) Real Madrid'den ayrılması beklenen Luka Modric'i bir Türk takımına yazdı, seçtikleri takım da Beşiktaş oldu. El Gol'ün haberine göre 38 yaşındaki orta saha Luka Modric'in Real Madrid'den ayrılma seçeneği oldukça güçlü görünüyor. İlgilenen takımların çoğunluğu egzotik liglerden ancak bu kez olası hedef Türkiye.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Haberde şu ifadeler kullanıldı: Beşiktaş, tüm zamanların en iyi Real Madrid oyuncularından biriyle sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşamak istiyor. Balkanların Cruyff'u 38 yaşında olabilir ama dünyadaki hiçbir takım kendisini ondan mahrum edemez. Elbette maaşı Real Madrid'de aldığı maaşla aynı olmayabilir ama çok daha azını kabul etmek zorunda kalabilir. Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil. Bu transfer zor gibi görünse de asla imkansız değil."