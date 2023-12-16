Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

İspanyol As Gaztesi'nin internet sitesinde yer alan haberde Beşiktaş'tan Real Madrid'in İstanbul'daki karşılığı olarak bahseden Setién, Türkiye'den oraya gitmem için bir telefon aldım. Ama bunu düşünmem gerekiyor. Kısa süre içerisinde karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başka teklifler olduğunu da belirten Tecrübeli çalıştırıcı, "Suudi Arabistan'dan da iki takımla görüştüm ama bu konuda emin değildim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bedavaya giderdim çünkü futbolu farklı bir şekilde deneyimliyorsunuz." dedi.