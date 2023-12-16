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Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, takımda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Yabancı bir teknik direktörle çalışmak isteyen Arat, çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol teknik adam, siyah-beyazlılardan teklif aldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:56
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SALİM CAN ÖZCAN
Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Beşiktaş sıkıntılı bir sezon geçiriyor.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Avrupa'da erken havlu atan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisine düştü.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, sıkıntılı süreci atlatabilmek için takımda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Arat, siyah-beyazlı takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmek istiyor.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Siyah-beyazlı yönetim, derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan güvenini yitirdi ve teknik adam arayışlarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Kartal'da yabancı çalıştırıcı arayışları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

İspanyol As Gaztesi'nin internet sitesinde yer alan haberde Beşiktaş'tan Real Madrid'in İstanbul'daki karşılığı olarak bahseden Setién, Türkiye'den oraya gitmem için bir telefon aldım. Ama bunu düşünmem gerekiyor. Kısa süre içerisinde karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan İspanyol teknik direktör Quique Setién, siyah-beyazlılardan teklif aldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Başka teklifler olduğunu da belirten Tecrübeli çalıştırıcı, "Suudi Arabistan'dan da iki takımla görüştüm ama bu konuda emin değildim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bedavaya giderdim çünkü futbolu farklı bir şekilde deneyimliyorsunuz." dedi.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Son olarak Villareal'i çalıştıran ve buradaki görevinden Eylül ayında ayrılan 65 yaşındaki teknik adam, bir dönem İspanyol devi Barcelona'da da görev yapmıştı.

Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı

Setién; Racing Santander, Las Palmas ve Real Betis gibi takımlarda da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

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