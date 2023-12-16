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Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Kendisi bizzat açıkladı
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, takımda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Yabancı bir teknik direktörle çalışmak isteyen Arat, çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol teknik adam, siyah-beyazlılardan teklif aldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:50Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:56
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Avrupa'da erken havlu atan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisine düştü.
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, sıkıntılı süreci atlatabilmek için takımda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Arat, siyah-beyazlı takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmek istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim, derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan güvenini yitirdi ve teknik adam arayışlarını hızlandırdı.
Kartal'da yabancı çalıştırıcı arayışları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol As Gaztesi'nin internet sitesinde yer alan haberde Beşiktaş'tan Real Madrid'in İstanbul'daki karşılığı olarak bahseden Setién, Türkiye'den oraya gitmem için bir telefon aldım. Ama bunu düşünmem gerekiyor. Kısa süre içerisinde karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan İspanyol teknik direktör Quique Setién, siyah-beyazlılardan teklif aldığını açıkladı.
Başka teklifler olduğunu da belirten Tecrübeli çalıştırıcı, "Suudi Arabistan'dan da iki takımla görüştüm ama bu konuda emin değildim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bedavaya giderdim çünkü futbolu farklı bir şekilde deneyimliyorsunuz." dedi.
Son olarak Villareal'i çalıştıran ve buradaki görevinden Eylül ayında ayrılan 65 yaşındaki teknik adam, bir dönem İspanyol devi Barcelona'da da görev yapmıştı.
Setién; Racing Santander, Las Palmas ve Real Betis gibi takımlarda da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.