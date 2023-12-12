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Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları devam etti

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 17:03
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Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 ile sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.

Beşiktaş, Lugano maçının hazırlıklarını, yarın TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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