TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın ilk hedefi Francisco Calvo!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye derbi maçında kaybeden Beşiktaş'ta yönetim düğmeye bastı. İlk olarak 5 isim kadro dışı bırakılırken transfer çalışmalarına da hız verildi. Listeye Konyaspor'dan Francisco Calvo alındı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, yarayı sarmak için ilk etapta sözleşmesi elinde olan futbolcuları listesine alacak.
Ayrıca Aybaba'nın ligi tanıyan ve başarılı olan isimlere yönelmek istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ta gündeme gelen yeni isim Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo oldu.
Ülkesinin milli takımıyla son Dünya Kupası'nda da görev yapan 31 yaşındaki stoper, golcü kimliği ile de ön plana çıkıyor. Milli Takımında 89 maça çıkan Calvo, savunma bölgesinde görev yapmasına karşın 11 gol kaydetti.
Sözleşmesi gereği 11 Ocak'ta bonservisini eline alacak olan tecrübeli stoper Calvo'ya, Arabistan ve Meksika kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Buna karşın bu sezon Konyaspor formasıyla 14 resmi maçta görev alan Kosta Rikalı oyuncu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.
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