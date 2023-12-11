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Beşiktaş'ta hem mali hem sportif çöküş! 17 milyon euro...

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa'da erken havlu attı, ligde de liderin 14 puan gerisine düştü. Sezon ortası gelmeden hedefsiz kalan siyah-beyazlılar, transferde de sınıfta kaldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta hem mali hem sportif çöküş! 17 milyon euro...

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş'ın bu yıl birkaç nokta transferle zirve yarışında yer alması bekleniyordu. Fakat siyahbeyazlılar, kadrosunu 11 isimle güçlendirdiği gibi bu transferlerden de verim alamadı. Kasasından tam 17 milyon euro çıkan Beşiktaş'ta yeni transferler hayal kırıklığı yarattı. Sezona Şenol Güneş'le giren, Burak Yılmaz ile devam eden ve son olarak takımı Rıza Çalımbay'a emanet eden Kartal daha 15. haftada zirvenin 14 puan gerisine düştü.

KADRODAKİ YILDIZLAR DA VASATI AŞAMADI

En çok eleştirilen transferlerin başında Jean Onana geliyor... 4 milyon euro'ya alınan orta saha 10 maçta sadece 188 dakika oynadı. G.Saray'ın elinden kapılan Rashica ise 5,25 milyon euro'yla en pahalı isim oldu. Zaynutdinov'a 4 milyon euro veren Beşiktaş, Masuaku'ya 2, Tayfur'a ise 1 milyon euro ödedi. Bedelsiz gelen Amartey ve kiralanan Bailly de savunmada hüsran yarattı. Ghezzal, Aboubakar ve Gedson gibi isimler de vasatı aşamayınca önce Avrupa defteri kapandı. Sonra da 15. haftada lige havlu atıldı.

REKOR TABATALI SEZONDA

Beşiktaş son yıllardaki en büyük harcamasını son iki sezonda yaptı. Geçen sezon yaz transferinde 19 milyon euro, bu yıl ise 17 milyon euro harcandı. Siyah-beyazlılar bu tarihten önce en son 2009-2010'da bu kadar yatırım yapmıştı. Tabata'ya 8 milyon euro ödenen meşhur dönemde kasadan 23,7 milyon euro çıkmıştı.

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