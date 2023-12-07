Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa oldu. Başkan Arat, Paris Saint German'in golcüsünü Beşiktaş'a getiriyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Olağanüstü seçimli kongreye giden Beşiktaş'ın, 35. başkanı Hasan Arat oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Devre arası transfer dönemi için başkan Hasan Arat, mazbatayı alır almaz harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Bu doğrultuda ilk durak ise Fransa oldu. Arat, PSG'nin 21 yaşındaki golcüsü Hugo Ekitike için temaslarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Siyah-beyazlılar, bu sezon PSG'de forma şansı bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jürgen Klopp abayı yaktı! Liverpool yönetimine talimatı verdi: "O yıldızı buraya getirin"
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek
Ferdi'ye 6. talip!
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arat gaza bastı
Kartal'dan sol bek hamlesi!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:05
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Daha Eski
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:59
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:57
Abdullah Avcı: Türkiye Kupa'sı... Abdullah Avcı: Türkiye Kupa'sı... 00:51
Kupa kolbastısı Kupa kolbastısı 00:49
Derbi için flaş seyirci kararı! Derbi için flaş seyirci kararı! 22:40