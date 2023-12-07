TRANSFER HABERLERİ: Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat'ın ilk durağı Fransa oldu. Başkan Arat, Paris Saint German'in golcüsünü Beşiktaş'a getiriyor. İşte ayrıntılar...
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Siyah-beyazlılar, bu sezon PSG'de forma şansı bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor.
Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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