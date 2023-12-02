Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Ghezzal, Gedson ve Rashica transferlerine ilişkin konuşurken ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 15:03
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Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Başkan Çebi şunları söyledi:

Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

"TEMİZ KAĞIDI İÇİN ÖNÜMÜZDE 5 GÜN VARDI"

"Göreve geldiğimizde ödenmemiş maaşlar vardı. O dönemler, çok zor dönemlerdi. UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem 400 milyon TL parayı getirdik ve bu sorunu aştık."

Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

"BANKALAR DIŞINDA BORCUMUZ YOK"

"4 yıl içerisinde pandemi, depremi süreci geldi. Yorulduk. Helali hoş olsun, Beşiktaş ayakta. Bugün, dünden kalan bir kuruş borcu ödenmemiş yoktur. Bizden alacağı olan bankaların dışında bizim bir borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar."

Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

"TFF BAŞKANIYLA MÜCADELE EDEN TEK KULÜP BAŞKANIYIM"

"Kimse Beşiktaş başkanına elini kaldıramaz. Böyle bir şey olsaydı gereğini yapardım. Tekrar söylüyorum; TFF Başkanı 'O tribün ve bu tribün' dedi ve küfür eden tribünleri gösterdi. Ama 5 dakika daha bekleyip öyle gidebilirdi ve Beşiktaş taraftarını tahrik etmeyebilirdi ve belki de Lugano maçının sonucuna sebebiyet vermeyebilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben onunla geldiğinden beri mücadele eden tek kulüp başkanıyım."

Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

"BİR GECEDE GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDIK"

"Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica transferleri 1 gecede Galatasaray'ın elinden alınarak yapılmıştır. Bunları unutmayın."

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