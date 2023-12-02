Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir gecede Galatasaray'ın elinden aldık"

Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Başkan Çebi şunları söyledi:
"TEMİZ KAĞIDI İÇİN ÖNÜMÜZDE 5 GÜN VARDI"
"Göreve geldiğimizde ödenmemiş maaşlar vardı. O dönemler, çok zor dönemlerdi. UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem 400 milyon TL parayı getirdik ve bu sorunu aştık."
"BANKALAR DIŞINDA BORCUMUZ YOK"
"4 yıl içerisinde pandemi, depremi süreci geldi. Yorulduk. Helali hoş olsun, Beşiktaş ayakta. Bugün, dünden kalan bir kuruş borcu ödenmemiş yoktur. Bizden alacağı olan bankaların dışında bizim bir borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar."
"TFF BAŞKANIYLA MÜCADELE EDEN TEK KULÜP BAŞKANIYIM"
"Kimse Beşiktaş başkanına elini kaldıramaz. Böyle bir şey olsaydı gereğini yapardım. Tekrar söylüyorum; TFF Başkanı 'O tribün ve bu tribün' dedi ve küfür eden tribünleri gösterdi. Ama 5 dakika daha bekleyip öyle gidebilirdi ve Beşiktaş taraftarını tahrik etmeyebilirdi ve belki de Lugano maçının sonucuna sebebiyet vermeyebilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben onunla geldiğinden beri mücadele eden tek kulüp başkanıyım."
"BİR GECEDE GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDIK"
"Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica transferleri 1 gecede Galatasaray'ın elinden alınarak yapılmıştır. Bunları unutmayın."
"SEÇİLEN KİM OLURSA OLSUN..."
"Yarın seçilecek aday kim olursa olsun sonuna kadar arkasında duracağıma söz veriyorum. Ne olur gelen yönetime sahip çıkalım. Ne olur birlik ve beraberlik içinde olalım."