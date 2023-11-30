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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında...

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı A Spor canlı yayınında konuştu. Seçim yarışıyla ilgili son durum hakkında konuşan Adalı, transferlere ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 17:02 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 19:12
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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında...

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulunuyor. Seçim yarışıyla ilgili son durum hakkında konuşan Adalı, A Spor'un sorularını yanıtladı.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ

"Camiadan müthiş bir 'aday ol' talebi geldi. Beşiktaş'ın durumuna baktığımda da şu 11 senenin içinde ne zaman kötü bir dönem yaşıyor olsak ben adayım. Son 25 gün lafları dolaşıyorken de buna sadece gülüyorum. Ben bu camianın her zaman içinde oldum."

"GEL DEDİLER GELDİM"

"Geçirdiğimiz 3-4 sene zarfında hem Ahmet Nur Çebi ile hem de Emre Kocadağ ile 8-10 defa iletişime geçtik. Eleştirilerimi de söyledim, çözümleri de söyledim. Benim karakterimde öyle 'ne olur ne olmaz takım belki kötü gider' diye 1 sene önceden hazırlığa başlamak yok. Gel dediler geldim. Kayıtsız kalmamın imkanı yok."

"ÖNCELİKLİ PROJEMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

"85-86 milyon civarında bir maliyetimiz var futbol takımı kısmında. Yabancı kontenjanı da dolu. Bir şekilde bu takımın kalitesini artıracak transferler yapmamız gerekiyor. 86 milyon euro'luk bu takım bu sezonu tamamen başarısız geçirirsen, gelecek sene için daha sıkıntılı bir durum yaratır."

"Sorunları biliyoruz, nasıl gidereceğimizi de biliyoruz. Çalışmaları çok iyi yaptım. Başkan adaylarının açıkladığı ve biten bir tane proje görmedim ben, stadın haricinde. Adaylığımı açıkladığım gün de söyledim, bizim öncelikli projemiz takımı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne sokabilmek."

"ÇİLEK TRANSFERİMİZ OLACAK"

"Önümüzdeki sezon için kesinlikle 'Çilek' transferimiz olacak. Bu devre arasında da çıkarsa böyle bir fırsat alacağız."

"Querasma bizdeyken de birçok Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşım 'bize locadan yer ayarla, tribünden yer ayarla' diyordu. Aynı şey o zamanda bizim için geçerliydi. Hiç kimse merak etmesin ilk önce takımı toparlamak için gereken transferleri yapacağız. Onların arasında yıldız olursa 'çok pahalıymış' demem devre arasında onu alır gelirim."

"ÇALIMBAY'IN 3 BÖLGEYE TALEBİ VAR"

"Rıza Çalımbay'ın 3 bölgeye talebi var. Bu senenin bu hale gelmesinin sebebi inanılmaz kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Hiç mi aklınıza gelmedi, 8 oyuncunun aynı anda Afrika Kupası'na gitme ihtimali var. Hepsi giderse ne yapacağız, cevabı yok. Mehmet Özdilek hocamız bu konuda çalışıyor."

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