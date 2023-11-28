Cenk Tosun ve Salih Uçan Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte son durum

Beşiktaş'ta gözler 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın yarışacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından, her iki başkanın da yapacağı ilk hamlelerden birisi iç transferde olacak.

Siyah-Beyazlılar'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği de yakın zamanda resmiyete kavuşacak.

Takvim'in haberine göre Arat ile Serdal Adalı'nın, Cenk Tosun ve Salih Uçan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki başkan adayının da futbolcuların takımda kalması yönünde bir tavrının olduğu ve seçimin ardından da imzaların atılacağı öğrenildi.

Cenk ve Salih'in 3'er yıllık ve iyileştirilmiş sözleşmelerle takımda kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Cenk Tosun ve Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş'ta toplam 9 gole etki etti. 32 yaşındaki Cenk, 15 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Salih Uçan ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.