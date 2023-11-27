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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yükselişe geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Hücum hattına takviye planlayan siyah-beyazlılar, PSG'de forma giyen Ekitike'yi gündemine aldı. Fransız devinin yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 16:01
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Siyah beyazlılar son olarak 13. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Kartal zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Öte yandan Beşiktaş'ta gündemin en önemli maddeleri arasında başkanlık seçimi ve ocak ayında yapılacak transferler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında kıyasıya bir rekabet sürerken, hangi ismin başkan seçileceği büyük merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Her iki başkan adayı yoğun çalışmalarını sürdürürken, transfer için de önemli temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın devre arası için transfer gündeminde PSG forması giyen Hugo Ekitike bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

21 yaşındaki genç yıldızın siyah beyazlılara transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün haberine göre, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hugo Ekitike için PSG'den flaş bir talep geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Fransız devinin transfer için siyah beyazlılardan 20 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

PSG'nin genç santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Bu gelişme sonrasuı Ekitike transferinin Beşiktaş için zora girdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

21 yaşındaki golcü bu sezon PSG formasıyla yalnızca 1 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Hugo Ekitike'nin, PSG ile olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.

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