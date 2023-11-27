TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ekitike cevabı! İşte istenen bonservis

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar son olarak 13. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a konuk oldu.
Kartal zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Siyah beyazlılar son olarak 13. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a konuk oldu.
Kartal zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Öte yandan Beşiktaş'ta gündemin en önemli maddeleri arasında başkanlık seçimi ve ocak ayında yapılacak transferler geliyor.
Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında kıyasıya bir rekabet sürerken, hangi ismin başkan seçileceği büyük merak konusu.
Her iki başkan adayı yoğun çalışmalarını sürdürürken, transfer için de önemli temaslarda bulunuyor.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın devre arası için transfer gündeminde PSG forması giyen Hugo Ekitike bulunuyordu.
21 yaşındaki genç yıldızın siyah beyazlılara transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün haberine göre, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hugo Ekitike için PSG'den flaş bir talep geldi.
Fransız devinin transfer için siyah beyazlılardan 20 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.
PSG'nin genç santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.
Bu gelişme sonrasuı Ekitike transferinin Beşiktaş için zora girdiği kaydedildi.
21 yaşındaki golcü bu sezon PSG formasıyla yalnızca 1 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Hugo Ekitike'nin, PSG ile olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.
1.89 boyundaki Fransız santrfor kariyerinde Reims ve Vejle BK gibi ekiplerde de boy göstermişti.