Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dün Çankırı'da taraftarlarla buluşan Arat, "Ahmet Nur Çebi sosyal medyadan, 'Birisini seçerseniz hata yaparsınız' dedi. Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? 23 yıldır camiayı oyaladılar. Gelen arkasından kendi adamını getirdi. Şimdi şu başkan olacak, bu başkan olacak diyerek Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel oluyorlar. Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir. Kimse Beşiktaşlı'ya talimat veremez. Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

TEMİNAT BEN OLACAĞIM

Paraya değil, akla ve vizyona ihtiyaçları olduğunu belirten başkan adayı Arat şöyle devam etti: "Şunu kimse unutmasın, itibar para getirir. Beşiktaş'ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil. Beşiktaşlılar akıllıdır, Beşiktaşlı bu işi gönülden istemişse ne yapacağını gayet iyi bilir. Beşiktaş'ta oyunu kuranlar geçmişte Beşiktaş'ta görev almış, federasyon başkanı olmuş arkadaşlar. Sizin burası ile hala ne gibi bir işiniz var da dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Burada oyun kurmaya çalışıyorlar, ben buna müsaade etmeyeceğim. Tüm Beşiktaşlılara çağrımdır; gelin sandıkları patlatın. Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını, kulübün sahibinin sizler olduğunu gösterelim."

ARAT'TAN İNCİLER:

Beşiktaş'ta oyunu kuranlar geçmişte Beşiktaş'ta görev almış, federasyon başkanı olmuş arkadaşlar. Sizin burası ile hala ne gibi bir işiniz var!

Hazırladığımız projelerin son detaylarını verip lansman yaptık. Hiçbir proje açıklamadan bizi eleştirenler var.

Biz Beşiktaş App diyoruz, arkadaşlar bunu gameboy zannediyor.

Beşiktaşlılar akıllıdır, Beşiktaşlı bu işi gönülden istemişse ne yapacağını gayet iyi bilir.

Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz?