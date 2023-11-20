TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın kiralık olarak formasını terleten Mohamed Elneny o dönem göstermiş olduğu performansla siyah-beyazlı taraftarların beğenisi kazanmıştı.
2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın kiralık olarak formasını terleten Mohamed Elneny o dönem göstermiş olduğu performansla siyah-beyazlı taraftarların beğenisi kazanmıştı.
Son olarak ise yıldız isimden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Arsenal'de bu sezon sadece üç karşılaşmada 12 dakika süre alabilen ve Londra ekibinde mutsuz olan 31 yaşındaki futbolcu menajerine Beşiktaş'la anlaşması için talimat verdi.
Arsenal'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememeye karar verdiği Elneny için bir başka İngiliz ekibi Everton'un da talip olduğu fakat futbolcunun bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.
SEÇİMİ BEKLİYORLAR!
Elneny ve menajerinin transfer görüşmeleri için 3 Aralık'ta Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimini bekledikleri öğrenildi.
İŞTE FUTBOLCUNUN PERFORMANSI:
Mısırlı oyuncu, Arsenal formasıyla çıktığı 158 maçta 6 gol attı ve 10 kez asist yaptı. Futbolcu Beşiktaş'ta ise 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.