Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın bir dönem formasını terleten Mısırlı yıldız Mohamed Elneny ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 31 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 13:12 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 13:14
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TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın kiralık olarak formasını terleten Mohamed Elneny o dönem göstermiş olduğu performansla siyah-beyazlı taraftarların beğenisi kazanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Son olarak ise yıldız isimden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Arsenal'de bu sezon sadece üç karşılaşmada 12 dakika süre alabilen ve Londra ekibinde mutsuz olan 31 yaşındaki futbolcu menajerine Beşiktaş'la anlaşması için talimat verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Arsenal'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememeye karar verdiği Elneny için bir başka İngiliz ekibi Everton'un da talip olduğu fakat futbolcunun bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

SEÇİMİ BEKLİYORLAR!

Elneny ve menajerinin transfer görüşmeleri için 3 Aralık'ta Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimini bekledikleri öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Menajerine talimat verdi! Mohamed Elneny Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

İŞTE FUTBOLCUNUN PERFORMANSI:

Mısırlı oyuncu, Arsenal formasıyla çıktığı 158 maçta 6 gol attı ve 10 kez asist yaptı. Futbolcu Beşiktaş'ta ise 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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