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Harika bir gündü

İlk maçında galibiyete uzanan Rıza Çalımbay, 3 puan sonrasında oldukça mutluydu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Harika bir gündü

İlk maçında galibiyete uzanan Rıza Çalımbay, 3 puan sonrasında oldukça mutluydu. Mücadeleye ilk çıktığında eski günleri hatırladığını belirten tecrübeli hoca, "Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. İstenilen sonuçları alarak taraftarı da kazanmamız gerekiyor. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart. Devamını getireceğiz" dedi.

SEBA'YA VEFA MAÇI OLACAK

Milli arayı boş geçirmek istemediklerini ifade eden Çalımbay, Antalya kampının iptal olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımızda aileleri ile olmak istiyorlar. Hep birlikte olacağız. Süleyman Seba'nın anısına Sakarya'ya gideceğiz. Sakaryaspor ile vefa maçı yapmak istiyoruz. İki tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Oynamayan ve sakatlıktan çıkanlar var. Maç temposu kazanmaları gerekiyor" dedi. Çalımbay sakatlanan oyuncularla ilgili ise, "Ghezzal çok ağladı. Riske girmedik. Bahtiyar'ın gözü görmemeye başladı, kötüydü" açıklamasını yaptı.

TÜM ENGELLERİ AŞTI!

Rıza Çalımbay Beşiktaş'taki ilk maçında çeşitli zorluklarla karşılaştı. 6 eksikle sahaya çıkan tecrübeli hoca, maç sırasında Bahtiyar, Ghezzal ve Salih'i de sakatlık nedeniyle kaybetti. Maça sol bek başlayan Tayfur'u sağ açığa Onur'u ise sol beke alarak zorlukları aştı. 1-0'lık zaferle siftah yaptı.

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