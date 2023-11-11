Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

Beşiktaş, ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar 19 puanla 5. sırada yer alıyor.
Kötü gidişata devam eden RAMS Başakşehir 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.
RIZA ÇALIMBAY 18 SENE SONRA BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA MAÇA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.
BEŞİKTAŞ'IN BEŞ EKSİĞİ VAR
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçındaa sakatlıkları süren beş oyuncusundan yoksun çıkacak.
Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
REBİC SINIRDA
Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören Hırvat oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.