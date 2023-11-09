BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Avrupa'ya tutunmak istiyor! İşte Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi. Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar gruptan çıkabilme şansını sürdürmek için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda.

VINCENT ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Hastalığı nedeniyle Gaziantep ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın bu akşamki Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

YARIŞTA OLACAĞIZ

Bu akşam Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, son zamanlardaki kötü gidişatı değiştirmek için ellerinde bir fırsat olduğunu söyledi. Vukas, "Çok önemli bir maç olacak, kazanmak zorundayız. Durumumuz zor, bir puandayız. Bu kötü gidişatı çevirmek için yarın bir fırsatımız var. Kazanırsak yarışta olacağız. Beşiktaş büyük bir aile. İçeride oynadığı maçta taraftarlarıyla her şeyi vermek zorunda. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kötü gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Tüm planımızı hazırladık. Elimizden geleni yapacağız, 3 puan için her şeyi vermek zorundayız" diye konuştu.

EKSiKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Omar Colley ve Arthur Masuaku bu akşam forma giyemeyecek. Daniel Amartey'in durumu ise belirsizlğini koruyor.

ELEMELERDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç puan kaybetmemişti. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta da Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti.

GRUPLARDA KAZANAMADI

Kartal'ın bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, evinde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 kaybederken, konuk olduğu Bodo/Glimt'e de 3-1 yenildi.

KAYBEDECEK BİR ŞEY YOK!

Rashica, Bodo/Glimt maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu: Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız. Burak hoca her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Bizi geliştirmeye çalışıyor. Ama ona istediğimizi veremedik. Çok çalışarak bunu yapmalıyız dedi.

RASHICA TEHLİKESİ

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica, UEFA tarafından 12 Kasım Pazar gününe ertelenen Kosova-İsrail müsabakasının kadrosunda yer alması halinde Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, B.Moe, Björtuft, Björkan, Saltnes, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Maoumbagna,