Ben artık yokum

Beşiktaş'ta uzun zamandır merak edilen "Başkan Ahmet Nur Çebi, başkanlığa yeniden aday olacak mı?" sorusunun cevabı belli oldu ve Başkan Çebi, 3 Aralık Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olmayacağını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura ve birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için, her şey önce Beşiktaş için düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir kan değişimine, yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte umuyorum ki en iyisi, en sağlıklısı olacaktır" diye konuştu.

KENDİMİZİ YAKMAYI DA BİLİRİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: "Değişimin de pozitif olacağını düşünüyorum. Biz bir değişlik yapalım. Camiayı; huzura, sakinliğe bir kavuşturalım. Burası bizim, her zaman bizim olacak. Eğer Beşiktaş söz konusu ise kendimizi yakmayı da biliriz. Aksi durumda 120 yıllık camia ayakta kalamazdı. Bu kulübün 120'nci yılında, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım. Bu inanılmaz mutluluğu, gururu bana yaşatan bütün camiama içtenlikle tekrar teşekkür ediyorum. Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da bildikleri, ümit ettikleri, umutları vardır."

PARAMIZI ÇALDIRMADIM

Futbolda başarı bağırıp çağırmak ise popülist davranmak ise ben bunu yapmadım kabul ediyorum. Yapamam, ben Beşiktaş başkanıyım. Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım, yedirmedim. Bu takım ve kadro yarın ben yokken başarılı olduğunda benim hakkımı da verin isterim. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Küfür eden ve komplo kuranlar hariç, herkese hakkımı helal ediyorum. Onlardan da helallik istiyorum.

ÇOK ZORLUKLAR ÇEKTİK

Yaklaşık 12 sene önce bu kulübe İkinci Başkan olarak göreve geldim. Bu süreçte ne zorluklar ile baş ettiğimizi herkes biliyor. Özellikle 'Feda' döneminde büyük mali sıkıntılar yaşayan ekip de yer aldım. 1 yıl ara verdikten sonra 4 yıl önce bu koltuğa talip olduk ve göreve geldik. Geldiğimiz ilk günden itibaren daha da büyüyün sıkıntılar içerisinde mücadelemizi vermeye devam ettik. Bu dönem içerisinde zorlukları Allah'ın izniyle tüm kulüp olarak hallettik. 'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan herkese can ı gönülden teşekkür ediyorum.

BASKIN SEÇİM OLSUN İSTEMEDİM

Seçim kararı aldığım gün başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma sebebim, bir baskın seçim olmasın, sağlıklı bir seçim olsun. Seçim tarihinin 2, 3 hafta geç olmasının arkasına yatan neden, yeni arkadaşlarımızın hazırlanabilmeleri, kararlarını sağlıklı verebilmeleri içindi. Aday olmayacağımı açıklamam da bu süre içinde takımı ve çalışanlarımın motivasyonlarına bir engel olmamasına gayret etmek içindi.

TFF Başkanı, Beşiktaş'a parmak sallayamaz. Ama ben Beşiktaş başkanıyım ve buna göre hareket etmek zorundayım. Beşiktaş Stadyumu'nda bana parmak sallamadı. Vallahi de billahi de sallamadı, sallayamaz. İşaret ettiği, 'şu tribün, bu tribün' diye bahsetti. Hatalıdır. Çünkü devrenin bitmesini beklemedi. Bunu kabul de etmiyor. İnşallah bundan sonra gelecek yönetim bunları aşacak, çözecektir. Her şeye dinlemeden cezayı ver geç. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu saatten sonra bu camia, bunların hesabını sorabilir.

Hiç kimse Beşiktaş'a parmak sallayamaz

PALAVRA ATMAYIN DÜRÜST OLUN

Kim aday olursa olsun ağabeyleri, başkanları olarak kabul etsinler. Beşiktaş'a yakışır şekilde birbirlerine nazik, kibar olmalarını rica ediyorum. Yarın hangisi kaybederse, kazanana başkanım diye hitap etmek zorunda kalacak. Kapıları kapatmayın, yüz kızartıcı ifadelerde bulunmayın, palavra atmayın. Dürüst olun. Beşiktaş genel kurulu en doğrusunu yapacaktır, kendinizi onlara emanet edin. Aday değilseniz, bir ay sonra sokaklara çıkarak, dernek dernek dolaşarak Beşiktaş'ı bölmeyin.

BEN DE ACI ÇEKİYORUM

Taraftarlarımız takıma sahip çıkmalı. Her maç bittiğinde bende aynı acı ve üzüntüleri çektiğimi bilmelerini anlıyorum. Söz konusu Beşiktaş ise taraftarımızı ve sporcularımızı kötü etkileyecek tepkiler vermemesini istiyorum. En azından bu süreçten sonra bunu sizden rica ediyorum. Başarılı olmayan oyuncularımız da olabilir ama en azından kulübün formasını giyiyorlar. Tepki gösterebilirler ama söz konusu Beşiktaş ise sakinliğe ve sükunete davet ediyorum. En azından o çerçeve de hareket etmeleri gerekiyor.

1 ARALIK'A KADAR GELİP ÖZÜR DİLEYECEKLER

Transfer konusunda ben kimseye bir enkaz bırakmıyorum. Keşke sportif başarılar da peşinden gelseydi ama olmadı. Üzgünüz, yapamadık. Eleştirileri anlayabilirim ama bizlere edilen küfür ne demek? Ne anlama geliyor? Bu insanları aranızdan temizlemeniz sizlere vasiyetimdir. Kimse benim aileme, çocuklarıma küfür edemez. Ayın 1'ine kadar ben buradayım. O zamana kadar gelip benden özür dilemelerini bekliyorum.

SESSİZ KALANLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Türkiye Futbol Federasyon bu süreçte başarısız olmuştur. Bunların TFF'yi yönetemeyeceğini ilk söyleyen bendim. Giden hakemlerin mesleğe geri dönmemeleri konusunda tek başıma ben karşı çıktım. Benim duruşum kulübüm adına yapılmış bir harekettir. Her ne olursa olsun Beşiktaşlı olduğu halde kendi takımların başkanın linç edenler ve bu duruma sessiz kalanlara hakkımı helal etmiyorum.