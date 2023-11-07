Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığı hakkında konuştu. Başkan Çebi, aday olmayacağını açıkladı.

ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Ahmet Nur Çebi: "Toplantının sonucunda soru almayacağım. Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım."

"YÜZDE 68 OY İLE GÖREVE GELDİK"

"Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. %68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk."

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Ahmet Nur Çebi: "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var." dedi.

"Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır."

"Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil."

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"120. yılda Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım, Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım. Benim için ayrı bir gurur. Bu gururu bana yaşatan tüm camiama teşekkür ediyorum."

"TARAFTARDAN RİCAM..."

"Her kaybettiğimizde ben de kapıları, duvarları yumrukladım. Taraftarımızın gösterdiği tepkileri anlayabiliyorum. Ancak söz konusu Beşiktaş ise, oyuncularımızı ve takımımızı etkileyecek tezahüratlardan kaçının. Bundan sonrası için rica ediyorum, lütfen oyuncularınıza sahada sahip çıkın. Bu çocuklar başarılı olabilirler, olmayabilirler. En azından üstlerindeki formaya saygıdır." ifadelerini kullandı.

"GENÇ ÇOCUKLAR KÜFÜRE BAŞLAR"

"Tıklanma uğruna yapılanları doğru bulmuyorum. Medyadaki arkadaşlar tavrınızı değiştirin. Siz hakaret ederseniz, genç çocuklar küfür etmeye başlar. Yönetim olan kişisel hırslarınızı, Beşiktaş üzerinden görmeyin."

"TFF PARMAK SALLAYAMAZ"

Ahmet Nur Çebi: "TFF parmak falan sallayamaz arkadaşlar. Stadyumda TFF Başkanı hatalı. Ama gerçekten parmak sallamadı, o tribün bu tribün dedi. Elini kolunla tribünleri göstererek hareket edemezsin."

"TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerden biri bendim. Hakemleri geri çağırdıklarında tek karşı çıkan bendim. TFF ile mücadele edeceksek hep beraber edeceğiz." dedi.

"HELAL ETMİYORUM"

"Tüm camia, deprem zamanı bana sorulan bir soruya, kulübü korumak için verdiğim cevap için bana tepki gösteren Beşiktaşlılara hakkımı helal etmeyeceğim. Benim kırılma noktam orasıydı."

"BEŞİKTAŞ'IN PARASINI ÇALDIRMADIM"

"Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım. Başarısız futbol takımı var, bunlar yarın başarılı olursa; bana da pay verin arkadaşlar. Tıklama işini, sosyal medyada takip işini bitirin. Rüzgara göre öğleden önce başka, öğleden sonra başka konuşmayın. Bir duruşunuz olsun."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

"Transferde arkadan dolaşmam. Bir futbolcunun maaşını 2 ay ödemezseniz, o futbolcu gider! Bunu biliyor musunuz? Bugün itibariyle kimsenin alacağı yok. Keşke sportif başarı da olsaydı, yapamadık. Küfür, hakaret neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin. Size vasiyetimdir. Kimse çocuklarıma küfür edemez, gece yarısı telefon açamaz! İşiniz benimle! Ben buradayım! Eleştirileri kabul ederim. Hakaret ve küfür, caydırarak buradan gönderme politikasıdır. Şu azınlığı yalvarırım temizleyin. Bunlar Beşiktaşlı değil. Ayın 1'ine kadar buradayım. Benden gelip özür dilemelerini bekliyorum. O saate kadar özür dilemeyen herkesin bundan sonra takipçisi olacağım."

"ADAYLAR PALAVRA ATMASIN"

"Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli."