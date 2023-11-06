Haberler Beşiktaş Asist Salih Uçan’dan

Asist Salih Uçan’dan

Siyah beyazlı takımın çalışkan isimlerinden Salih Uçan dün yine asistçi kimliğini gösterdi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Cenk'in kaydettiği golde pası veren isim oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Asist Salih Uçan’dan

Siyah beyazlı takımın çalışkan isimlerinden Salih Uçan dün yine asistçi kimliğini gösterdi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Cenk'in kaydettiği golde pası veren isim oldu. Salih böylece bu sezon ligdeki gol pası sayısını 3'e yükseltti. Bu arada Beşiktaş'ın Muleka ile attığı 2. golün asistini ise Rebic yaptı. Hırvat kanat oyuncusu, Süper Lig'deki ilk gol pasını vermiş oldu.

DİREKLER BIRAKMIYOR

Kara Kartal bu sezon sakatlıklardan olduğu kadar direklerden de çok çekti. Süper Lig'de daha 11. hafta oynanmasına rağmen siyah beyazlı takımın şimdiden 6 topu direkten döndü. 34. dakikada Tayfur Bingöl'ün kafasında meşin yuvarlak üst direkte patladı. Beşiktaş'ın daha sezonun ilk iki haftasındaki Karagümrük ve Pendikspor maçlarında da topu direklere takılmıştı.

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