Siyah-beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını dile getiren Başkan Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Çirkin işletilen bir sosyal medya var. Seri galibiyetler alınırken bile sosyal medya durmadı. Zaman zaman organize bir şey yapıldığını düşünüyorum" dedi.

CENK VE SALİH UÇAN 15 GÜNE İMZALAR

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleriyle ilgili bir sorun olmadığını söyleyen Çebi, "Ücretler arasında dağlar kadar fark vardı. Biz bir yere geldik, onlar bir yere geldiler. 15 güne kadar o iş biter. İki taraf da bir yere geldi, bitti sayılır. Bonuslarda ufak sorunlar var, onlar da çözülür" yorumunu yaptı.

VAR OPERASYONU VAR!

Başkan Ahmet Nur Çebi, hakem operasyonlarının artık VAR üzerinden yapıldığını söylerken, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek'' ifadelerini kullandı.