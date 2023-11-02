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Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:45
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Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş de izledi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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