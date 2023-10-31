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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! Son durumu...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu. Gaziantep FK maçında sakatlanan Cezayirli yıldızın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:17 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:20
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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! Son durumu...

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Siyah beyazlılar, deneyimli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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