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Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:42
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Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Mehtap Ferah, Seyit Ateş ve Umut Şenol ile sporcular, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın bir dönem konakladığı Akaretler 76 numaralı evin önünde bir araya geldi.

Genel sekreter Mehtap Ferah, yaptığı konuşmada, tüm taraftarların ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaşlı olması bizim için her zaman gurur vesilesi olmuştur. Atatürk'ün görevleri icabı sık sık İstanbul dışına çıktığı günlerde annesi ile kız kardeşini komşusu siyah-beyazlı sporculara ve kiracılara emanet etmesi bizim için gurur kaynağıdır. En büyük Beşiktaşlı Ulu Önder'imiz Atatürk'ün Akaretler 76 numarada tutuşturduğu Cumhuriyet ve devrim ateşi ilelebet yolumuza ışık olacaktır." ifadelerini kullandı.

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