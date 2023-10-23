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Amartey’de gerilme var

Beşiktaş sakatlık geçiren Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. "Sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Amartey’de gerilme var
Beşiktaş sakatlık geçiren Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. "Sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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