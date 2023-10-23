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Amartey’de gerilme var
Beşiktaş sakatlık geçiren Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. "Sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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