Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

A Spor'a Beşiktaş'ı değerlendiren Denizli, "Hem Okan hem de Burak'la çalıştım. İkisi de çok değerli. Bir tanesi yeni bu hayata başlıyor, takip ediyorum konuşmalarını, hareketlerini, vücut dilini.. Ben geleceğim diyor Burak, şu an ki verdiği mesaj ben geleceğim diyor. İnşallah o devam edecek" diyerek genç teknik adama destek verdi.