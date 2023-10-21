Haberler Beşiktaş Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Kara Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Olası bir galibiyet camianının üzerinde kara bulutları dağıtacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:58
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Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sıkıntılı günler geçiriyor.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Siyah-beyazlılar, ligde lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kaldı.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Kara Kartal, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 2 maçtan ise sadece 1 puan alabildi.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Beşiktaş'ta oynanacak Galatasaray derbisi, son dönemde üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak için büyük bir şans olarak görülüyor.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Şenol Güneş'in ayrılığı ve yönetimin seçim kararı almasıyla sonuçlanan Lugano yenilgisinin ardından alınan İstanbulspor galibiyeti yüzleri biraz olsun güldürürken, deplasmanda oynanacak derbinin kazanılması Kara Kartal'ın yeniden yüksekten uçmasını sağlayacak yorumlarını beraberinde getiriyor.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

İKİ YILDIZ KADRODA
Zorlu derbi öncesi sakatlık sorunlarıyla uğrayan siyah-beyazlılara iki güzel haber geldi.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Kaleci Mert Günok ile Gedson Fernandes'in takımla çalışmalara başlaması keyifleri yerine getirirken, iki oyuncunun da derbide ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun da maç kadrosunda yer alacağı, ancak üç yerli kuralı nedeniyle sol bekte bu kez Kazak yıldız Bakhtiyor'un oynaması bekleniyor.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

RASHICA İLK 11'DE
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'ın bu sefer rakibi olacak. Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan siyah-beyazlı oyuncunun bugün ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ HEYECANI
Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 5 futbolcu sarı-kırmızılılara görev yapamayacak.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Tedavileri devam eden Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

Bu oyuncuların dışında uyluk arka adalesinde ödem oluşan Salih Uçan, kürek kemiği çevresinde gerilme olan Eric Bailly ve önceki gün idmanı tamamlayamayan Umut Meraş, derbi maçında görev yapamayacak.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

DENİZLİ'DEN BURAK'A DESTEK
Teknik Direktör Mustafa Denizli'den Burak Yılmaz'a destek geldi.

Kartal için uçma vakti! Kara bulutlar dağılacak

A Spor'a Beşiktaş'ı değerlendiren Denizli, "Hem Okan hem de Burak'la çalıştım. İkisi de çok değerli. Bir tanesi yeni bu hayata başlıyor, takip ediyorum konuşmalarını, hareketlerini, vücut dilini.. Ben geleceğim diyor Burak, şu an ki verdiği mesaj ben geleceğim diyor. İnşallah o devam edecek" diyerek genç teknik adama destek verdi.

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