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Gözü Aslan’da

Süper Lig'de bu sezon henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, siftahı G.Saray'a karşı yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılara karşı ligde 8 kez forma giyen Cenk'in 3 gol, 1 asisti bulunuyor. Cenk Tosun, kariyerinde en fazla Galatasaray'a karşı maça çıktı. Gaziantepspor ve Beşiktaş ile 9'ar kez olmak üzere toplam 18 defa sarı-kırmızılılara rakip olan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asiste imza attı. Cenk, söz konusu 6 golün 3'ünü ise Beşiktaş'tayken kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Gözü Aslan’da
Süper Lig'de bu sezon henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, siftahı G.Saray'a karşı yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılara karşı ligde 8 kez forma giyen Cenk'in 3 gol, 1 asisti bulunuyor. Cenk Tosun, kariyerinde en fazla Galatasaray'a karşı maça çıktı. Gaziantepspor ve Beşiktaş ile 9'ar kez olmak üzere toplam 18 defa sarı-kırmızılılara rakip olan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asiste imza attı. Cenk, söz konusu 6 golün 3'ünü ise Beşiktaş'tayken kaydetti.
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