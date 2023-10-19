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Derbi açıldı!
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesinde deplasman tribünü yasağı kalktı. İstanbul Valiliği, 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu. Açıklamada "Deplasman takımı seyircileri toplu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir" ifadeleri yer aldı. Bu arada Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan "Geliyoruz" başlıklı paylaşım da siyah beyazlı taraftarlar arasında kısa sürede büyük heyecan yarattı.
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