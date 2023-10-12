Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz Mancini'yle görüştü! İki isim önerdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz Mancini'yle görüştü! İki isim önerdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından görevi devralan Burak Yılmaz'ın, İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini'den tavsiye aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:23
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz Mancini'yle görüştü! İki isim önerdi

Şenol Güneş'in istifasının ardından İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulübün aralık ayındaki olağanüstü kongresine kadar teknik sorumlu olarak görev yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz Mancini'yle görüştü! İki isim önerdi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yılmaz uzun vadeli planlar yapmaya başladı. Takımı kısa sürede fiziksel ve taktiksel olarak toparlamak isteyen 38 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'da forma giydiği dönemde hocası olan Roberto Mancini'den destek aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz Mancini'yle görüştü! İki isim önerdi

İtalyan teknik direktörü arayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilgili planlarını anlattı. Mancini, eski öğrencisinin başarılı olması için tavsiyelerde bulunurken, iki de isim verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Burak Yılmaz Mancini'yle görüştü! İki isim önerdi

Yapılan görüşme sonunda Yılmaz'ın yardımcılığını yapacak iki antrenörün ekibe katılmasına karar verildi. Antrenörlerden birinin taktik analiz uzmanı, diğerinin ise kondisyoner olduğu bilgisine ulaşıldı.

DİĞER
Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
Bizim Çocuklar Hırvatistan deplasmanında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gedson çıkmazı
Çebi'den 4 saatlik kongre zirvesi
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? 09:18
F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! 09:09
Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? 09:06
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? 09:01
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Daha Eski
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42
Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda 00:42
Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! 00:42
Burhaniye'den müthiş geri dönüş! Burhaniye'den müthiş geri dönüş! 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42