Taraftar istedi Ghezzal attı

Beşiktaş mücadelenin sonuna doğru penaltı kazandı. Topun başına penaltıyı alan Cenk Tosun geldi. Ancak tribünler Rachid Ghezzal'in kullanmasını istedi. Bunun üzerine Cenk, Cezayirli yıldızı çağırdı. Beyaz noktaya bu defa 31 yaşındaki süper yıldız geldi. Kaleci Jensen ile topu farklı köşelere yolladı. Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirerek 3 puanın mührünü vurdu. Karşılaşma sonunda da penaltıyı kendisine bırakan Cenk Tosun'a teşekkür etti. İlerleyen maçlarda daha iyi performanslar sergileyeceğinin sözünü verdi.