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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'parmak sallama' iddiasına yanıt!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın Lugano ile oynadığı Konferans Ligi maçında stadı, tribünlerden edilen küfürler nedeniyle terk eden TFF Başkan Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladığı iddialarına yanıt verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 10:47
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'parmak sallama' iddiasına yanıt!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Beşiktaş-Lugano maçını statta takip etmişti. Siyah-beyazlı taraftarların protestoları üzerine Büyükekşi stadı terk etmişti. Mehmet Büyükekşi'nin stadı terk etmeden hemen önce verdiği görüntüler ise gündem olmuştu. Büyükekşi'nin Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladığı iddia edilmişti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ O GÖRÜNTÜLERE CEVAP VERDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladığına dair iddialara cevap verdi. Hürriyet'e konuşan başkan, "Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim. 'Organize bu Sayın Başkan' dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü Başkanı'na karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"AHMET NUR ÇEBİ SESSSİZ KALDI"

Büyükekşi, "O anda Ahmet Bey size bir şey söyledi mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hayır. Sayın Başken Ahmet Nur Çebi sessiz kaldı ama bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim; Süper Lig'de sadece bir takım şampiyon olacak ve 4 takım küme düşecek. Başarı ya da başarısızlığın faturasını hakemlere, TFF'ye kesme dönemi artık geride kalmalı. Ülkenin futbolda güzel bir atmosfere kavuşmasının tek yolu herkesin üzerine düşeni ve sorumluluğunu sahiplenmesine bağlı.

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