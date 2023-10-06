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Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı

Beşiktaş yönetimi tarafından istifası kabul edilen teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştıktan sonra Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 21:35 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 21:48
Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Yaşananlar üzerine yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de bir kısmında yer aldığı ve yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sabaha karşı sona erdi.

Sabah saatlerinde kulüp tesislerine gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, burada futbolcular, yönetim, teknik heyet ve tesis çalışanları ile vedalaştıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

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