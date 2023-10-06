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İşte Şenol Güneş'in ikinci Beşiktaş dönemindeki istatistikleri!

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş, siyah beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geride bıraktı. İşte Güneş'in Beşiktaş'taki istatistikleri.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 13:08
İşte Şenol Güneş'in ikinci Beşiktaş dönemindeki istatistikleri!

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci döneminde takımın başında çıktığı 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Beşiktaş'taki ikinci dönemi 28 Ekim 2022 tarihinde başlayan tecrübeli teknik adam, bu dönemde siyah-beyazlı takımın başında toplamda 41 maça çıktı.

Süper Lig 2022-2023 sezonunun 12. haftasında takımın başına geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple 23 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı. Beşiktaş, geçen sezon Güneş yönetiminde ligde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 52 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 22 gol görürken, 2.30 puan ortalamasına ulaştı. Beşiktaş sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 tur geçerek son 16'ya kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'ne penaltı atışlarıyla elenerek kupaya veda etmişti.

AVRUPA'DA GRUP MAÇLARI ÖNCESİNDE 6'DA 6 YAPTI

Beşiktaş, Şenol Güneş önderliğinde bu sezon çıktığı 15 resmi mücadelede 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşarken, 27 gol atıp 18 gol yedi.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, grup maçları öncesinde 3 eleme oynadı.

İkinci eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran'ı, üçüncü eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftchi Bakü'yü eleyen Beşiktaş, play-off turunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını eledi. Siyah-beyazlılar rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanırken, 14 gol atıp 5 gol yedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçlarına kalan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Belçika deplasmanında Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, sahasında oynadığı mücadelede İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon Trendyol Süper Lig'de istikrarı yakalayamadı. Ligde boy gösterdiği 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, oynadığı maçlarda üst üste galibiyet elde edemedi. Beşiktaş, 7 maçta 13 puan toplarken, 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.

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