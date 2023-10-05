BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? BJK maçı şifresiz Exxen nasıl izlenir?

Beşiktaş - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı müsabakayı izlemek için Exxen platformuna üye olmanız gerekmektedir. Platforma üye olduktan sonra giriş yaparak müsabakayı Telefon, TV, PC ve Televizyon gibi cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.