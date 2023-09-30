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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta, yönetime tepkiler sürüyor. Siyah-beyazlı takımı analiz eden Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, teknik direktör Şenol Güneş'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

TURGAY DEMİR - KARA KARTAL'I KANATLANDIRIN

Beşiktaş'ın ligde kaybettiği puanlara bakarsanız altı puan Adana ve Trabzon deplasmanlarında bırakılmış ki, bu normal, buralar her takımın puan kaybedeceği deplasmanlar. İç sahadaki Pendik maçı ise ciddi bir hakem hatasına kurban gitmiş. Peki bu şartlarda taraftar neden isyanda, niye her maçta yönetim istifa diye inliyor tribünler. Bunun iki önemli nedeni var...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

Birincisi Sergen Yalçın'ın imza atma sürecinde yaşananlar. Üç kuruş tasarruf adı altında hocanın küstürülmesi ve sonrasında yaşananlar. Taraftar bunu affetmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

TRANSFERDE GEÇ KALINDI

İkinci neden ise transfer döneminde günler, hatta haftalarca sessiz kalınması. Sonrasında yapılan hamleler ise kimseyi tatmin etmedi. Diyeceksiniz ki nasıl düzelecek bu işler... Hayatımız Beşiktaş'la geçti, tribünün ciğerini bilirim, camianın da nabzını anbean tutarım... Takım takır takır oynamaya başlarsa sular durulur. Yoksa olmaz bu iş.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

BAHTİYAR VE TAYFUR

Beşiktaş'ın kadrosu takır takır oynayıp önüne geleni yenmeye yeter mi? Bence kadro yeterli sorun Şenol hocanın tercihlerinde... En başta yerli rotasyonu konusunda Bahtiyar ve Tayfur Bingöl'ü mecburi durumlar hariç hiç düşünmemesi önemli bir hata. Çünkü bu tüm kurguyu belli oyuncular üzerine yönlendiriyor ki o oyuncuların başında da Cenk Tosun geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

TOSUN PAŞA'YI BEKLEYİN

Şenol hocama nacizane tavsiyem Tosun Paşa'nın tüm istatistiklerine bakmasıdır. Baktığında görecektir ki, Tosun Paşa onbir başladığı maçlarda, merkezde oynadığında etkili olur, gol atar, asist yapar, maç kurtarır. Yani hepimizin defalarca izlediği o harika yerli filmdeki gibi Tosun Paşa son anda sahneye çıkar ve işleri düzeltir. İstatistiklere bakan bunu görecektir. Şu anda Aboubakar varken Cenk ile maça başlamak zor olduğu için demek ki kulübede oturması kadro gerçeğidir. İstatistiklere bakıldığında, oyuna, rakibin yorgun olduğu son bölümlerde giren Tosun Paşa merkezde oynamasa bile skoru katkısı yapmıştır. Öyleyse bu gerçeğe silah çekmemek şart. Tosun Paşa'yı ilk onbire ve sol kanada koyup ondan bir Larin performansı beklemek hayalciliktir ve takımın tüm dengelerini bozmaktadır. Çünkü Cenk bir an önce gol atmak için Aboubakar'ın dibine giriyor ve bu oyuncuyu da bozuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

BÜYÜK KOZ RASHICA

Beşiktaş ligin başından bu yana akan oyunda dört gol attı ve bu gollerin ikisi Rashica'ya ait. Elinizdeki tek hızlı ve çabuk oyuncu da Kosovalı yetenek olduğuna göre tahtaya ilk yazılması gerekmez mi? Diğer kanatta Ghezzal var, yani bir set oyuncusu... Arkada Chamberlain henüz istenen seviyede değil... Gedson yok... Bu şartlarda bir set oyuncusu daha yani Cenk Tosun'u kullanmak Beşiktaş'ı sıradanlaştırır, ağır çekim oynayan bir takım olursunuz ve hücumlarınızı kolay karşılanır hale getirir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ!

Öbür taraftan Necip tam anlamıyla bir yangın söndürücüdür. Zorda kaldınız zaman sarılabilirsiniz ama sürekli oynatmak tüpü boşaltır ve böyle olunca ihtiyacınız olduğunda da kullanamazsınız. Elinizde gerçek bir kanat oyuncusu Rashica ve gerçek bir stoper Amartey varken Cenk'ten kanat, Necip'ten stoper devrişmek çok anlamlı değil. 40 yıllık tecrübeyle bizim görebildiğimiz arızalar ve çözümler bunlar. Şenol hoca deneyip başarısızlıklarını gördüğünü denemeye devam mı eder, yoksa yeni bir şeyler mi söyler o kendi kararıdır.

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