BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Şenol Güneş'e Cenk Tosun uyarısı!

TOSUN PAŞA'YI BEKLEYİN

Şenol hocama nacizane tavsiyem Tosun Paşa'nın tüm istatistiklerine bakmasıdır. Baktığında görecektir ki, Tosun Paşa onbir başladığı maçlarda, merkezde oynadığında etkili olur, gol atar, asist yapar, maç kurtarır. Yani hepimizin defalarca izlediği o harika yerli filmdeki gibi Tosun Paşa son anda sahneye çıkar ve işleri düzeltir. İstatistiklere bakan bunu görecektir. Şu anda Aboubakar varken Cenk ile maça başlamak zor olduğu için demek ki kulübede oturması kadro gerçeğidir. İstatistiklere bakıldığında, oyuna, rakibin yorgun olduğu son bölümlerde giren Tosun Paşa merkezde oynamasa bile skoru katkısı yapmıştır. Öyleyse bu gerçeğe silah çekmemek şart. Tosun Paşa'yı ilk onbire ve sol kanada koyup ondan bir Larin performansı beklemek hayalciliktir ve takımın tüm dengelerini bozmaktadır. Çünkü Cenk bir an önce gol atmak için Aboubakar'ın dibine giriyor ve bu oyuncuyu da bozuyor.