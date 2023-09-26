Beşiktaş'tan hücumdaki en yavaş başlangıç

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, görevinde 6. sezonunu geçiren Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 lig maçları itibarıyla en düşük gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetimindeki ilk beş lig maçında 6 gol atıp 1,2 ortalaması tutturdu. Beşiktaş, bu sezon Trabzon maçında gol atamazken, Kayseri (2-1) ve Sivas (2-0) maçlarını ikişer golle geçti. Karagümrük (1-0) ve Pendik (1-1) maçlarını birer golle geçen siyahbeyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı ilk beş karşılaşmadaki en düşük gol oranında kaldı.

ZAFER SEZONLARI TUTULMADI

Beşiktaş, Güneş yönetiminde lige en hızlı başlangıçları şampiyonluk yaşadığı ilk 2 sezonda yaptı. Güneş'in ilk sezonu olan 2015-16'da Beşiktaş, ilk 5 karşılaşmada fileleri 13 kez havalandırdı ve 2,6 gol ortalaması tutturdu. Bir sonraki sezonda aynı periyodu benzer performansla geçiren siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde söz konusu iki sezonu şampiyonlukla tamamladı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2017-18'de 5 karşılaşmada 9 gol bulan ve 1,8 ortalamada kalan Beşiktaş, 2018-19'da ise 10 gol atıp 2 ortalama yakaladı.

GEÇEN YIL HIZLI GİRDİ

Beşiktaş, geçen sezonun ilk 11 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Valerien İsmael ile yollarını ayırarak takımı tekrar Şenol Güneş'e teslim etti. Beşiktaş, ligin 12. haftasında göreve başlayan Güneş'in teknik direktörlüğünde yaptığı ilk 5 karşılaşmada attığı 10 golle 2 ortalama yakaladı.