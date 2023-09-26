Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Jean Onana iddialarına yanıt!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında konuştu.

Başkan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ın 1 kuruşunu bile boşa harcamadım! Vicdanım çok rahat! Kafamı yastığa çok rahat koyuyorum.

Jean Onana ile konuşmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur.

Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu bey efendi, onunla da savaşmaya devam ederiz.