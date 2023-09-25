Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi!

İkinci yarı daha Beşiktaş'tan erken bir skor üstünlüğü beklerken, Masuaku yaptığı inanılmaz hatayla Kayserisporlu Mane'ye golü hediye etti. Ama Masuaku'ya bu hata için teşekkür etmek gerekir belki de! Tecrübeli ismin bu hatası Beşiktaş'a uyandırma servisi görevi yaptı.