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Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı Aboubakar ve Chamberlain'in golleriyle 2-1 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları Turgay Demir ve Sinan Vardar, Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 09:15 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 09:22
Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

TURGAY DEMİR - GÜNÜ KURTARDI

Yönetiminiz transferde geç kalıp, hocanız kapanacak rakibe karşı Rashica gibi araya girebilen oyuncu yerine durağan Cenk Tosun'u tercih ederse, mütevazı kadrolu Kayserispor karşısında zorlanırsınız bu normal.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Rakip kapanmış ve sen doldur boşalt oynamıyorsun, aralara girmeye çalışıyorsun peki bunu kim daha iyi yapar Cenk mi, Rashica mı?

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Hadi on birde Cenk'i tercih ettiniz, 2-1 öne geçmişsiniz rakip kontrolsüzce üzerinize geliyor ve arkada boşluk bırakıyor.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Bu dakikalarda iki pozisyon oldu ve birinde topu götüremeyen Cenk, diğerinde altı pasta topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalmışken en kötü hareketi yapıp eve doğru gitti!

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

O iki pozisyonda Rashica olsa maçı 4-1 olmuştu. Cenk'in pozisyonu zor diyenler olabilir, ben buna katılmam, gider gibi yapıp topuk yapsa uzak köşeye gol olur ve kaleci kıpırdayamazdı bile.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Beşiktaş dün puan kaybedebilirdi. Çünkü yanlış oyuncu tercihleri rakibin savunmasını kolaylaştırdı. Gedson'un yokluğunda Chemberlain'in iyi performans göstermesi ve bir de gol atması önemliydi. Günü kurtaran bu performans oldu.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Amir, Salih her zaman iyiler, Aboubakar pozisyon bulduğu anda golü atıyor, Ghezzal'ın uzak ortaları etkili ve içeri kat ettiğinde de şut ve gol atmasını bekleyebilirsiniz.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Bu şartlarda diğer kanatta pivot santrafor tarifine daha yakın olan Cenk Tosun değil Rashica olması şart. Şenol hoca bu gerçekle yüzleşmeli. Aksi halde Beşiktaş her maçı bıçak sırtında oynar. Bunu ben söylemiyorum Beşiktaş'ın kadro gerçekleri söylüyor.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Taraftar maç sonu yine yönetimi istifaya çağırdı. Takım önüne geleni devirip ligde ve Avrupa'da tam gaz gitmezse bu ateş pek sönmeyecek gibi…

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

SİNAN VARDAR - UYANDIRMA SERVİSİ

İstanbul'un şaşırtıcı sıcağında güzel bir atmosferde ağırladı Beşiktaş Kayserispor'u... Ama Beşiktaş inanılmaz bir şekilde coşkusuz başladı maça...

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Gedson'un sakatlığının yanı sıra, Şenol Hoca'nın ilk 11'deki rotasyonu dikkat çekiciydi. Rosier'siz, Rashica'sız ilk 11'de; Ghezzal sanki Beşiktaş'taki ilk maçına çıkar gibi çekingen bir roldeydi.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Ha şimdi, ha birazdan derken Beşiktaş'ın baskısı yerine Mert Günok'un kalesinde devleşen kurtarışlarını izlerken koca 45 dakika boşa harcandı.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

İkinci yarı daha Beşiktaş'tan erken bir skor üstünlüğü beklerken, Masuaku yaptığı inanılmaz hatayla Kayserisporlu Mane'ye golü hediye etti. Ama Masuaku'ya bu hata için teşekkür etmek gerekir belki de! Tecrübeli ismin bu hatası Beşiktaş'a uyandırma servisi görevi yaptı.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Taraftarın coşkusunu arkasına alan Beşiktaş'a Ghezzal'in usta işi pasıyla, Aboubakar'ın golü nefes aldırırdı. Ardından Salih Uçan harika performansıyla Chamberlain'e 'al da at' dercesine asist yaptı.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

İkinci golde OX büyücüsü lakaplı Chamberlain'in vuruşu çok klastı. Maçın yıldızı Salih Uçan harika performansıyla yönetime; "Ben istediğim ücreti fazlasıyla hak ediyorum" mesajı verdi.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki geri dönüşü takdire şayandı ama 10 numara eksikliği dikkat çekici. Sezon başı transferlerinden sadece birini ilk 11'e süren Şenol Hoca'nın rotasyonu belli ki 10 numarasızlıktan! Aboubakar ve Cenk yeteri kadar beslenemezse Beşiktaş gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam eder.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi! "Şenol Hoca bu gerçekle yüzleşmeli"

Taraftarın coşkusu, geri düştüğünde bile takıma olan inanılmaz destek ve bağlılığı her zamanki gibi şahaneydi.

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