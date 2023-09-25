Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı değerlendirmesi!

TURGAY DEMİR - GÜNÜ KURTARDI
Yönetiminiz transferde geç kalıp, hocanız kapanacak rakibe karşı Rashica gibi araya girebilen oyuncu yerine durağan Cenk Tosun'u tercih ederse, mütevazı kadrolu Kayserispor karşısında zorlanırsınız bu normal.
TURGAY DEMİR - GÜNÜ KURTARDI
Yönetiminiz transferde geç kalıp, hocanız kapanacak rakibe karşı Rashica gibi araya girebilen oyuncu yerine durağan Cenk Tosun'u tercih ederse, mütevazı kadrolu Kayserispor karşısında zorlanırsınız bu normal.
Rakip kapanmış ve sen doldur boşalt oynamıyorsun, aralara girmeye çalışıyorsun peki bunu kim daha iyi yapar Cenk mi, Rashica mı?
Hadi on birde Cenk'i tercih ettiniz, 2-1 öne geçmişsiniz rakip kontrolsüzce üzerinize geliyor ve arkada boşluk bırakıyor.
Bu dakikalarda iki pozisyon oldu ve birinde topu götüremeyen Cenk, diğerinde altı pasta topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalmışken en kötü hareketi yapıp eve doğru gitti!
O iki pozisyonda Rashica olsa maçı 4-1 olmuştu. Cenk'in pozisyonu zor diyenler olabilir, ben buna katılmam, gider gibi yapıp topuk yapsa uzak köşeye gol olur ve kaleci kıpırdayamazdı bile.
Beşiktaş dün puan kaybedebilirdi. Çünkü yanlış oyuncu tercihleri rakibin savunmasını kolaylaştırdı. Gedson'un yokluğunda Chemberlain'in iyi performans göstermesi ve bir de gol atması önemliydi. Günü kurtaran bu performans oldu.
Amir, Salih her zaman iyiler, Aboubakar pozisyon bulduğu anda golü atıyor, Ghezzal'ın uzak ortaları etkili ve içeri kat ettiğinde de şut ve gol atmasını bekleyebilirsiniz.
Bu şartlarda diğer kanatta pivot santrafor tarifine daha yakın olan Cenk Tosun değil Rashica olması şart. Şenol hoca bu gerçekle yüzleşmeli. Aksi halde Beşiktaş her maçı bıçak sırtında oynar. Bunu ben söylemiyorum Beşiktaş'ın kadro gerçekleri söylüyor.
Taraftar maç sonu yine yönetimi istifaya çağırdı. Takım önüne geleni devirip ligde ve Avrupa'da tam gaz gitmezse bu ateş pek sönmeyecek gibi…
SİNAN VARDAR - UYANDIRMA SERVİSİ
İstanbul'un şaşırtıcı sıcağında güzel bir atmosferde ağırladı Beşiktaş Kayserispor'u... Ama Beşiktaş inanılmaz bir şekilde coşkusuz başladı maça...
Gedson'un sakatlığının yanı sıra, Şenol Hoca'nın ilk 11'deki rotasyonu dikkat çekiciydi. Rosier'siz, Rashica'sız ilk 11'de; Ghezzal sanki Beşiktaş'taki ilk maçına çıkar gibi çekingen bir roldeydi.
Ha şimdi, ha birazdan derken Beşiktaş'ın baskısı yerine Mert Günok'un kalesinde devleşen kurtarışlarını izlerken koca 45 dakika boşa harcandı.
İkinci yarı daha Beşiktaş'tan erken bir skor üstünlüğü beklerken, Masuaku yaptığı inanılmaz hatayla Kayserisporlu Mane'ye golü hediye etti. Ama Masuaku'ya bu hata için teşekkür etmek gerekir belki de! Tecrübeli ismin bu hatası Beşiktaş'a uyandırma servisi görevi yaptı.
Taraftarın coşkusunu arkasına alan Beşiktaş'a Ghezzal'in usta işi pasıyla, Aboubakar'ın golü nefes aldırırdı. Ardından Salih Uçan harika performansıyla Chamberlain'e 'al da at' dercesine asist yaptı.
İkinci golde OX büyücüsü lakaplı Chamberlain'in vuruşu çok klastı. Maçın yıldızı Salih Uçan harika performansıyla yönetime; "Ben istediğim ücreti fazlasıyla hak ediyorum" mesajı verdi.
Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki geri dönüşü takdire şayandı ama 10 numara eksikliği dikkat çekici. Sezon başı transferlerinden sadece birini ilk 11'e süren Şenol Hoca'nın rotasyonu belli ki 10 numarasızlıktan! Aboubakar ve Cenk yeteri kadar beslenemezse Beşiktaş gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam eder.
Taraftarın coşkusu, geri düştüğünde bile takıma olan inanılmaz destek ve bağlılığı her zamanki gibi şahaneydi.