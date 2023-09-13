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Chamberlain sürpriz yapar

Oğuzhan: Tadic, Zaha, Dzeko gibi isimler var ama Chamberlain performansıyla büyük sürpriz yapar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Chamberlain sürpriz yapar
Hollanda 1. Ligi ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de yaşadığı başarıları Hollanda'da da yaşamak istediğini söyledi. Oğuzhan, Arsenal dönemini yakından bildiği Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade- Chamberlain hakkında, "Bana göre Beşiktaş'ta Chamberlain çok iyi bir futbolcu. Son dönemde çok sakatlık yaşadı ama eskiden tanıdığım için Burak ağabey ile bu konuyu konuşmuştuk. Bana göre Chamberlain'de beklenti diğer futbolculara göre daha farklı. Tadic, Zaha, Dzeko geldi, bu isimler biraz daha büyük olabilir ama Chamberlain performans anlamında çok büyük sürpriz yapabilir" ifadelerini kullandı. Oğuzhan, Burak Yılmaz için de "Burak ağabey Beşiktaş'a teknik- taktik her konuda analiz yaparak hazırlıklı gitti" dedi.
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