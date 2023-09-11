Mejbri belirsiz

Türkiye'de transfer döneminin devam etmesi takımlarımız için önemli bir fırsat. Beşiktaş da bundan faydalanarak Manchester United'tan Hannibal Mejbri'yi kovalıyor. Kartal, kiralama formülünü devreye soktu. Satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Ancak United, 20 yaşındaki Tunuslu 10 numaranın potansiyelinden dolayı onu takımda tutmayı hedefliyor. Gönderilip gönderilmeyeceği hakkında kararı M. United'ın hocası Ten Haag verecek. Gelişmesi için gönderme kararı alınırsa, Beşiktaş'ın yolunu tutacak.