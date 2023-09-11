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Mejbri belirsiz

Kartal, ManU’nun genç yıldızı için ısrar ediyor. İngiliz ekibinin hocası Ten Haag’ın kararı bekleniyor. Beşiktaş, Mejbri’yi kiralamayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Mejbri belirsiz
Türkiye'de transfer döneminin devam etmesi takımlarımız için önemli bir fırsat. Beşiktaş da bundan faydalanarak Manchester United'tan Hannibal Mejbri'yi kovalıyor. Kartal, kiralama formülünü devreye soktu. Satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Ancak United, 20 yaşındaki Tunuslu 10 numaranın potansiyelinden dolayı onu takımda tutmayı hedefliyor. Gönderilip gönderilmeyeceği hakkında kararı M. United'ın hocası Ten Haag verecek. Gelişmesi için gönderme kararı alınırsa, Beşiktaş'ın yolunu tutacak.
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