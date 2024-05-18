Wolfsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Mainz maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor, beIN Connect ve TOD TV'de canlı yayınlanacak.

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