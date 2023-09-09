Masuaku kızdırdı

Beşiktaş'ın yıldızları Muleka ile Masuaku, Kongo'ya gitti. Masuaku'nun sakat olmasına rağmen Kongo'ya gitmesi Güneş'i kızdırdı. Tecrübeli sol bek Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyemeyecek olmasına rağmen tedavisine Türkiye'de devam etmek yerine ülkesine gitti.
Beşiktaş'ın yıldızları Muleka ile Masuaku, Kongo'ya gitti. Masuaku'nun sakat olmasına rağmen Kongo'ya gitmesi Güneş'i kızdırdı. Tecrübeli sol bek Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyemeyecek olmasına rağmen tedavisine Türkiye'de devam etmek yerine ülkesine gitti.