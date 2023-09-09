Haberler Beşiktaş Masuaku kızdırdı

Masuaku kızdırdı

Beşiktaş'ın yıldızları Muleka ile Masuaku, Kongo'ya gitti. Masuaku'nun sakat olmasına rağmen Kongo'ya gitmesi Güneş'i kızdırdı. Tecrübeli sol bek Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyemeyecek olmasına rağmen tedavisine Türkiye'de devam etmek yerine ülkesine gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Masuaku kızdırdı
Beşiktaş'ın yıldızları Muleka ile Masuaku, Kongo'ya gitti. Masuaku'nun sakat olmasına rağmen Kongo'ya gitmesi Güneş'i kızdırdı. Tecrübeli sol bek Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyemeyecek olmasına rağmen tedavisine Türkiye'de devam etmek yerine ülkesine gitti.
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