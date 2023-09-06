TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevirldi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevirldi.
Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamıştı.
Kartal sırasıyla Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i tüm maçlarda mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Elemeleri kayıpsız atlatan siyah-beyazlılar Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile ayanı gruba yerleşti.
Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da başarı yakalamak.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de de yoluna yenilgisiz devam ediyor.
Şenol Güneş'in öğrencileri ligde Fatih Karagümrük'ü ve Sivasspor'u mağlup ederken Pendikspor ile berabere kaldı.
Kara Kartal son yenilgisini geçtiğimiz sezon Sivasspor'a mağlup olmuştu.
Siyah-beyazlıların 8 aydır bileği bükülmüyor.
Seriyi devam ettirmek isteyen kurmaylar rotayı transfere çevirdi.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Belçika basınından derlediği habere göre, 10 numara bölgesine takviye yapacak olan Kara Kartal, Borussia Dortmund'un yıldız ismi Thorgan Hazard'ı gündemine aldı.
Alman kulübünün hocası Edin Terzic, oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.
Dortmund'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için bir numaralı hedef Anderlecht.
Ancak Bekçika'da transfer dönemi sona ermek üzere.
Beşiktaş, Hazard için B planı olsa da siyah-beyazlılar transferi tamamlamaya en yakın kulüp olarak gözüküyor.