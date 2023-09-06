Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, 10 numara takviyesi için harekete geçti. Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'ta kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 16:32
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Elemeleri kayıpsız atlatan siyah-beyazlılar Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile ayanı gruba yerleşti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da başarı yakalamak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de de yoluna yenilgisiz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Seriyi devam ettirmek isteyen kurmaylar rotayı transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Belçika basınından derlediği habere göre, 10 numara bölgesine takviye yapacak olan Kara Kartal, Borussia Dortmund'un yıldız ismi Thorgan Hazard'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Alman kulübünün hocası Edin Terzic, oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Dortmund'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için bir numaralı hedef Anderlecht.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Ancak Bekçika'da transfer dönemi sona ermek üzere.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan 10 numara bombası!

Beşiktaş, Hazard için B planı olsa da siyah-beyazlılar transferi tamamlamaya en yakın kulüp olarak gözüküyor.

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